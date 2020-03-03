Трамп согласился принять участие в саммите "пятерки" СБ ООН

Владимир Путин считает, что "ядерная пятерка" несет ответственность за мировую стабильность и выживание человечества.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что американский президент Дональд Трамп поддержал предложение российского коллеги Владимира Путина провести саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания). По словам министра, соответствующую инициативу поддержали лидеры Китая и Франции. Также Лавров отметил, что сейчас главы стран согласовывают место и дату встречи "ядерной пятерки", пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. По словам президента России, именно эти страны несут ответственность за мировую стабильность и выживание человечества.