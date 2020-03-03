Власти Латвии заблокировали сервис "Яндекс.Такси"

"Яндекс.Такси" сможет возобновить работу в Латвии, но только после регистрации в Дирекции автотранспорта.

Латвийские власти приняли решение заблокировать сервис "Яндекс.Такси" и портал taxi.yandex.lv на территории страны, так как компания не зарегистрировалась в Автотранспортной дирекции Латвии в положенный срок. Соответствующая процедура должна была состояться до 22 января 2020 года. Уточняется, что введенное ограничение могут снять, но после того, как компания "Яндекс.Такси" зарегистрируется в Латвии, пишет РИА Новости.