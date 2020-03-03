Рудковская прокомментировала выбор Little Big для участия в "Евровидении"
Ранее сообщалось, что представлять РФ на "Евровидение-2020" будет группа Little Big.
Российский продюсер Яна Рудковская считает, что отправить группу Little Big на международный песенный конкурс "Евровидение-2020" было правильным решением. По ее мнению, молодые исполнители смогут стать фаворитами смотра в Нидерландах, так как эта группа известна во всем мире.
"Их слушают по всему миру. Они отправляются на пике своей популярности. Это стопроцентный топ-3", - заявила продюсер.
Также Рудковская подчеркнула, что группа Little Big - прогрессивные музыканты, которые разбираются в современных трендах и знают, как и чем удивить зрителей, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что представлять Российскую Федерацию на "Евровидение-2020" будет группа Little Big.
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