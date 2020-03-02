ГД поддержала предложение пересмотреть тарифы на услуги ЖКХ

Ранее Министерство строительства и ЖКХ предложило пересмотреть стоимость отопления в связи с аномально теплой зимой.

Депутаты ГД поддержали инициативу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства пересмотреть стоимость отопления в некоторых субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что ведомство предложило пересмотреть тарифы на услуги ЖКХ из-за аномально теплой зимы. Отмечается, что на пересмотр стоимости отопления могут рассчитывать граждане России, проживающие в регионах, где платеж начисляется равномерно на протяжении всего года, а не по общедомовым счетчикам.

По мнению первого заместителя председателя партии "Единая Россия" Андрея Исаева, данная инициатива является справедливой, однако ее нельзя распространить на все российские регионы, так как погодные условия в разных субъектах РФ отличаются, пишет "Известия".