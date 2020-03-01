Турция сбила два самолета Сирии в районе Идлиба

Ранее сообщалось, что Сирия закрыла воздушное пространство над провинцией Идлиб.

Сирийское командование сообщило, что 1 марта, в воскресенье, турецкие истребители сбили два самолета военно-воздушных сил Сирии, которые атаковали позиции террористических группировок в небе над провинцией Идлиб. В заявлении также сказано, что летчики успели катапультироваться, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что сирийское правительство приняло решение закрыть воздушное пространство САР. Уточняется, что любые воздушные судна, замеченные в небе над Идлибом, будут считаться враждебными и сбиваться.