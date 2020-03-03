За один год в России предотвращено 34 теракта

Силовики нейтрализовали 32 бандитов, в том числе и главарей.

За прошлый год в России удалось предотвратить 34 теракта. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от первого замруководителя аппарата НАК Игоря Кулягина. Во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» он рассказал, что во время подготовки удалось также пресечь 23 террористических преступления. Кроме этого, силовики разоблачили 78 запрещенных организаций, планировавших теракты государственного характера, например, на представителей власти. В итоге, как отметил Кулягин, было ликвидировано 32 бандита, включая девятерых главарей.