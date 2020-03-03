Рамзан Кадыров прокомментировал поправки к Конституции о семье и Боге

Чеченский лидер считает, что зарубежная пропаганда стремится подорвать в России семейные ценности.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал комментарий относительно президентских поправок в Конституцию РФ, в которых речь идет о семье и Боге, передает РИА Новости. Он отметил, что они имеют большое значение для нашего общества.

Кадыров отметил, что зарубежная пропаганда все время стремится изнутри сломать основы России, и в этом плане основной удар направляется против семьи и ценности. Как пример – попытка внедрить такие формулировки как «родитель N1» и «родитель N2».