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Рамзан Кадыров прокомментировал поправки к Конституции о семье и Боге

03.03.2020 07:23
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Рамзан Кадыров прокомментировал поправки к Конституции о семье и Боге

Чеченский лидер считает, что зарубежная пропаганда стремится подорвать в России семейные ценности.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал комментарий относительно президентских поправок в Конституцию РФ, в которых речь идет о семье и Боге, передает РИА Новости. Он отметил, что они имеют большое значение для нашего общества.

Кадыров отметил, что зарубежная пропаганда все время стремится изнутри сломать основы России, и в этом плане основной удар направляется против семьи и ценности. Как пример – попытка внедрить такие формулировки как «родитель N1» и «родитель N2».

«Их задача - вытравить из сознания подрастающего поколения понятия совести, порядочности, чести и достоинства», - подчеркнул глава Чечни.

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