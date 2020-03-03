Иран просит у России помощи в борьбе с коронавирусом

В стране зафиксировано несколько сотен случаев заболевания вирусом.

Тегеран направил Москве запрос на оказание помощи в борьбе с новым коронавирусом Covid-19, передает РИА Новости со ссылкой на посла Ирана в РФ Казема Джалали.

Отвечая на соответствующий вопрос, он ответил: «Да, проходила беседа».

На данный момент в мире зафиксировано порядка 90 тысяч зараженных, умерло от недуга 3123 человека. Как и прежде, основным очагом заболевания является Китай, где заболело порядка 80 тысяч человек и скончалось около трех тысяч. Что касается Ирана, то в этой стране известно о нескольких сотнях случаев заболевания вирусом.