В Крым прибыла делегация из Сицилии

Делегация пробудет на полуострове до шестого марта. В рамках поездки будет заключено партнерское соглашение с властями Евпатории.

В Крым впервые с официальным визитом прибыла делегация из Сицилии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя парламента Крыма Юрия Гемпеля. По его словам, шесть гостей прибыли из нескольких муниципалитетов этой итальянской области: двое глав муниципальных образований, два менеджера муниципальных образований, один замглавы и сопровождающий.

Как уточняется, делегация пробудет на полуострове со второго по шестое марта. В рамках поездки планируется посетить несколько крымских населенных пунктов. Кроме этого, планируется встреча с главой симферопольской администрации, а также подписание партнерского соглашения с властями Евпатории.