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Ученые: Ранняя Земля могла быть покрыта океаном

03.03.2020 11:57
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Ученые: Ранняя Земля могла быть покрыта океаном

Согласно новому исследованию, древняя Земля могла выглядеть как постапокалиптический водный мир.

Фото: AFP / brian bielmann

Статья с результатами исследования, представленная на страницах издания Nature Geoscience, предполагает, что наша планета, была покрыта огромным океаном 3,2 млрд лет назад, и могла быть похожа, на будущее, изображенное в фантастической ленте Кевина Костнера «Водный мир».

«История жизни на Земле отслеживает имеющиеся ниши. Если у вас есть водный мир, мир, покрытый океаном, то сухие ниши просто не будут доступны», – отмечает один из авторов исследования – Босвелл Винг, доцент кафедры геологических наук из Университета Колорадо в Боулдере (Соединенные Штаты).

Чтобы собрать данные и представить «картину» океанской воды миллиарды лет назад, ученые проанализировали более 100 образцов древнейшей океанической коры из района, известного как Панорама в кратоне Пилбара в Западной Австралии.

Исследователи выяснили, что миллиарды лет назад морская вода в Панораме имела кислородный изотопный состав, обогащенный до 18О по сравнению с современным океаном.

Специалисты пришли к выводу, что круговорот воды на Земле, вероятно, прошел две отдельные фазы стационарного поведения, до и после появления континентов, пишет foxnews.

Они предположили, что наиболее вероятное объяснение избытка кислорода-18 в океанах заключалось в том, что вокруг них не было богатых почвой континентов, чтобы поглотить изотопы.

Однако, по словам ученых, это не говорит о том, что в океанах не могли быть крошечные микроконтиненты.

«Но мы не думаем, что в те времена могло происходить глобальное формирование континентальных почв, как сегодня», – отмечают исследователи.

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