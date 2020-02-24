Через 20 лет на Земле может остаться 10% всех коралловых рифов

По всему миру гибнут коралловые рифы, и сегодня ученые пытаются найти разные способы, чтобы сохранить эти находящиеся под угрозой исчезновения подводные сады.

Кораллы пробуют выращивать в специальных лабораториях, пытаясь сделать их устойчивыми к загрязнению, и пересаживают на умирающие рифы.

Ученые прогнозируют, что от 70 до 90% коралловых рифов исчезнут в течение следующих 20 лет в результате изменения климата и загрязнения.

Согласно последним исследованиям, изменение климата и загрязнение окружающей среды могут уничтожить практически все места обитания коралловых рифов на Земле уже к концу этого столетия.

«Почти все существующие места обитания коралловых рифов к 2100 году могут совсем исчезнуть», - отмечают исследователи, заметив, что усилия по восстановлению рифов, также встретят серьезные проблемы.

«К концу столетия, картина будет выглядеть довольно мрачно», – сообщил Рене Сеттер, биогеограф, представляющий Гавайский университет в Маноа, представивший новые результаты на ежегодной конференции (состоялась в Сан-Диего) по наукам об океане.

Выцветание (обесцвечивание) убивает коралловые рифы. Фото: USGS

Летом прошлого года правительственное агентство, управляющее Большим Барьерным рифом (крупнейший коралловый риф в мире, который находится у северо-восточного побережья Австралии), понизило свой прогноз состояния кораллов с «плохого» до «очень плохого» из-за потепления океанов.

Американские ученые из штата Флорида утвердили 10-летнюю программу стоимостью 100 млн долларов, чтобы остановить гибель коралловых рифов во Флорида-Кис (архипелаг, цепь коралловых островов и рифов на юго-востоке Соединенных Штатов).

Сеттер и другие исследователи отмечают, что, хотя предпринимаемые усилия по очистке океанов от пластика и очистка пляжей - позитивные шаги, но этого не достаточно так как большее воздействие на кораллы исходит от выбросов.

«Стремления очистить пляжи – это здорово, а борьба с загрязнением – это просто фантастика. Необходимо продолжать данные усилия», – заметил Сеттер.

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи моделировали условия окружающей среды океана, включая температуру поверхности моря, энергию волн и кислотность воды, загрязнение окружающей среды и чрезмерный вылов рыбы в районах, где в настоящее время существуют кораллы. Они выяснили, что к 2045 году большинство мест, где сейчас имеются коралловые рифы, не будут подходить для обитания кораллов, а в дальнейшем ситуация ухудшится и станет крайне опасной до конца 2100 года.

«Останутся лишь небольшие участки с рифами в районе Нижней Калифорнии и Красного моря. Но и эти места не будут «идеальными» из-за их близости к рекам», – сказал Сеттер.

Однако скептики отвергли опасения по поводу воздействия человека на глобальное потепление, заявив, что изменение климата происходит с давних времен. По их словам, опасность потепления сильно преувеличена, они также поставили под сомнение влияние, которое ископаемые виды топлива оказывают на изменение климата, пишет foxnews.