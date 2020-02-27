Майк Помпео обратился с призывом к России «прекратить оккупацию» Крыма

Ранее глава США Дональд Трамп продлил еще на один год антироссийские санкции из-за полуострова.

Глава американского Госдепа Майк Помпео обратился с призывом к России «прекратить оккупацию» Крымского полуострова. Как передает РИА Новости, соответствующая информация содержится в заявлении госсекретаря. Он напомнил, что Вашингтон не признает Крым российским.

Как сообщалось ранее, глава США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год антироссийские санкции, которые вступили в силу весной 2014 года. Говоря об этом, Трамп подчеркнул, что действия Москвы представляют собой «чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», речь идет, в том числе, и об «аннексии Крыма».