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КНДР провели артиллерийские учения под руководством Ким Чен Ына

03.03.2020 08:42
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КНДР провели артиллерийские учения под руководством Ким Чен Ына

Мероприятием руководил Ким Чен Ын, который остался доволен итогом «безупречных учений».

В минувший понедельник в КНДР прошли учения, в ходе которых использовалась дальнобойная артиллерия, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦТАК. Как сообщается, мероприятие проходило под руководством лидера Ким Чен Ына, который остался доволен итогом «безупречных учений». Он подчеркнул, что для победы социализма необходима «военная мощь и сила сдерживания».

Напомним также, что ранее сообщалось о запуске двух ракет малой дальности в сторону Японского моря на дальность около 240 км. Не исключено, что это стало продолжением объединенных ударных учений.

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