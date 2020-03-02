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Северная Корея запустила неопознанные снаряды

02.03.2020 08:45
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Северная Корея запустила неопознанные снаряды

Запуски были произведены второго марта неподалеку от города Вонсан. Южная Корея внимательно следит за обстановкой.

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от представителей Южной Кореи. Как сообщается, запуски были произведены в сторону Японского моря второго марта неподалеку от города Вонсан. В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов также заявили о сохранении готовности и наблюдении за возможностью новых запусков.

Этот пуск стал первым в этом году. Последний раз КНДР запускали снаряды малой дальности, РЗСО крупного калибра в ноябре прошлого года. Дальность полетов составила около 380 км на высоте 97 км.

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