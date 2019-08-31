Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров подискутировали о том, какая мечеть является самой красивой в мире, пишет РИА Новости. Так, в ходе совещания, глава государства спросил Кадырова, действительно ли в чеченском городе Шали открылась самая большая мечеть в Европе. Чеченский лидер ответил утвердительно, подчеркнув, что эта мечеть является еще и самой красивой в мире. Владимир Путин возразил ему, что он считает самой красивой в мире мечеть в Санкт-Петербурге.

"Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович", — ответил Кадыров.