Пушкинский музей получил премию в номинации "Музей года"

В Москве наградили номинантов VIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia в области искусства.

Награждение номинантов VIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia в области искусства прошло в Гостином дворе Москвы в торжественной и праздничной обстановке. Организаторы мероприятия в очередной раз отметили вклад культурных учреждений, работников и меценатов в развитие искусства и сохранение культурного наследия России.

Так, премию в номинации "Музей года" получил Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, премию в номинации "Выставка года" по праву завоевала V Уральская индустриальная биеннале современного искусства в Екатеринбурге, главную награду в номинации "Личный вклад" отдали меценату Владимиру Потанину, за лучшую работу реставраторов жюри отметило реставрационные мастерские Музеев Московского Кремля, а лучшей книгой года стала "Бумажная архитектура: антология" Юрия Аввакумова, пишет ТАСС.