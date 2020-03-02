Исследователи: К 2100 году половина пляжей мира исчезнет из-за изменения климата

Почти половина песчаных пляжей мира может исчезнуть к 2100 году, из-за изменения климата, согласно новому исследованию.

Статья, с результатами работы ученых, представленная на страницах издания Nature Climate Change, предсказывает, что густонаселенные береговые линии могут подвергаться дальнейшей эрозии.

Ученые использовали спутниковые снимки, чтобы отследить, как изменились пляжи за последние 30 лет.

«Значительная часть песчаного побережья мира уже разрушается, и эта ситуация может усугубиться из-за изменения климата. Окружающие тенденции в динамике береговой линии в сочетании с рецессией в прибрежной зоне, вызванной повышением уровня моря, могут привести к практически полному исчезновению почти половины песчаных пляжей в мире к концу столетия», – отмечают исследователи в своей работе.

Как считает Michalis I. Vousdoukas, который является ведущим автором исследования, половина песчаных пляжей «подвергнется эрозии более 100 метров, и, вероятно, они будут потеряны».

Пляжи ценны для отдыха, туризма и дикой природы, а также обеспечивают естественный барьер, который защищает прибрежные сообщества от волн и штормов. Исследование, опубликованное в феврале этого года, показало, что экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, могут привести к экономическому спаду, «подобного которому мы никогда ранее не видели».

Некоторые места будут затронуты значительно хуже, чем другие. По оценкам авторов исследования, Гамбия и Гвинея-Бисау в Западной Африке могут потерять более 60% своих пляжей.

Австралия может оказаться наиболее пострадавшей с точки зрения общей потерянной береговой линии пляжа – более 12000 км береговой линии песчаного пляжа находятся под угрозой эрозии.

Исследование также показало, что США, Канада, Мексика, Китай, Иран, Аргентина и Чили также рискуют потерять тысячи километров береговой линии.

Исследователи приняли во внимание несколько сценариев, в том числе один, где глобальные температуры повысятся на 2,4 градуса по Цельсию, а другой – в два раза больше этого количества.

Несмотря на печальный исход исследования, не все надежды потеряны. Авторы исследования отмечают, что даже «умеренное» сокращение выбросов парниковых газов может предотвратить 40% потенциального отступления береговой линии, пишет foxnews.com.

Скептики же в значительной степени отклонили опасения по поводу воздействия человека на глобальное потепление, заявив, что изменение климата происходит с незапамятных времен. Они также утверждают, что опасности потепления планеты сильно преувеличены, и ставят под сомнение влияние, которое ископаемые виды топлива оказали на изменение климата.