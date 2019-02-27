Ученые обнаружили растение, способное замедлять старение

27.02.2019 23:55



Ученые обнаружили, что японский родственник моркови может быть ключом к долголетию.

Цветущее растение ашитаба (лат. Angelica keiskei), традиционно используемое в азиатской медицине, содержит флавоноид, получивший называние 4,4’- диметоксихалкон (DMC). Европейские исследователи обнаружили превосходную пользу данного вещества для здоровья при тестировании группы флавоноидов.

Как сообщает издание Nature Communications, DMC был их «главным хитом» - он даже превосходит другие известные защитные соединения, в том числе ресвератрол (натуральное вещество, которое мы получаем из пищи) содержится, к примеру, в красном вине.

В исследовании приняли участие австрийские ученые под руководством Фрэнка Мадео и Гвидо Кромера из Университета Граца.

Специалисты испытали молекулы DMC на дрожжах, плодовых мухах и червях. В результате продолжительность жизни данных организмов увеличилась на 20%. Кроме того у грызунов инъекции DMC снизили смертность клеток после инфаркта миокарда.

Дальнейшие эксперименты с использованием «генетических уловок» показали, что в большинстве случаев DMC включает реакцию клеток на голодание.

«Данный процесс называется аутофагией: «программа очистки и рециркуляции клеток», которая вымывает поврежденные белки и митохондрии из клеток - как причины возрастных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, так и деменция» - сообщил Мадео.

Полученные результаты подтвердили предположения о том, что антиоксидантные свойства флавоноидов, наиболее распространенных фитонутриентов, присутствующих в съедобных растениях, могут быть не единственными их полезными для здоровья свойствами.