Ученые обнаружили растение, способное замедлять старение
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Цветущее растение ашитаба (лат. Angelica keiskei), традиционно используемое в азиатской медицине, содержит флавоноид, получивший называние 4,4’- диметоксихалкон (DMC). Европейские исследователи обнаружили превосходную пользу данного вещества для здоровья при тестировании группы флавоноидов.
Как сообщает издание Nature Communications, DMC был их «главным хитом» - он даже превосходит другие известные защитные соединения, в том числе ресвератрол (натуральное вещество, которое мы получаем из пищи) содержится, к примеру, в красном вине.
В исследовании приняли участие австрийские ученые под руководством Фрэнка Мадео и Гвидо Кромера из Университета Граца.
Специалисты испытали молекулы DMC на дрожжах, плодовых мухах и червях. В результате продолжительность жизни данных организмов увеличилась на 20%. Кроме того у грызунов инъекции DMC снизили смертность клеток после инфаркта миокарда.
Дальнейшие эксперименты с использованием «генетических уловок» показали, что в большинстве случаев DMC включает реакцию клеток на голодание.
«Данный процесс называется аутофагией: «программа очистки и рециркуляции клеток», которая вымывает поврежденные белки и митохондрии из клеток - как причины возрастных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, так и деменция» - сообщил Мадео.
Полученные результаты подтвердили предположения о том, что антиоксидантные свойства флавоноидов, наиболее распространенных фитонутриентов, присутствующих в съедобных растениях, могут быть не единственными их полезными для здоровья свойствами.
«Эксперименты показали, что эффекты DMC могут также передаваться людям, но реальная уверенность может прийти только после проведения очередных клинических испытаний», - отметил профессор Мадео.
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