Началась продажа билетов по направлению "Керчь - Анапа"

Стоимость проезда до конечной станции составит 439 рублей.

Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) объявила о начале продажи билетов на пригородные поезда по направлению "Керчь-Анапа", их можно приобрести в железнодорожных кассах и на сайте ug-ppk.ru. Уточняется, что стоимость проезда до конечной станции составит 439 рублей. В сообщении также сказано, что рельсовые автобусы начнут курсировать 7 марта, а ежедневные перевозки с остановкой на станции Тамань-Пассажирская будет выполнять ЮППК, пишет РИА Новости.