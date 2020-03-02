Президент РФ внес в ГД поправки к Конституции

Вячеслав Володин заявил, что поправки к Конституции будут направлены в профильный комитет ГД по госстроительству и законодательству.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что лидер Российской Федерации Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента новые поправки к Конституции. По его словам, соответствующие изменения изложены на 24 страницах, а также они будут направлены в профильный комитет по госстроительству и законодательству.

Володин добавил, что новые поправки были сформулированы в результате диалога президента России с представителями всех партий, гражданского общества, а также во время встреч с инициативной группой, пишет РИА Новости.