Гончарук прокомментировал ужесточение правил въезда в РФ для украинцев

Ранее сообщалось, что украинские власти запретили выезжать из страны в Россию по внутреннему паспорту.

Введенное ограничение на пересечение украинско-российской границы по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении приведет к тому, что граждане Украины начнут активнее оформлять заграничные паспорта, считает украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее стало известно, что с 1 марта текущего года украинцам запретили выезжать из страны в Российскую Федерацию по внутреннему паспорту. Теперь жители Украины смогут пересечь украинско-российскую границу только по загранпаспортам, пишет РИА Новости.