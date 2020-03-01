Власти Украины ужесточили правила въезда в РФ для украинцев

Ранее граждане Украины могли пересекать границу с РФ по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.

С первого марта текущего года власти Украины ужесточили правила пересечения границы с Российской Федерацией для украинцев. Теперь граждане страны смогут въезжать на российскую территорию только по заграничным паспортам. В Киеве считают, что такое нововведение позволит улучшить качество и скорость прохождения пограничного контроля. Также данный шаг направлен на предупреждение попыток незаконного пересечения российско-украинской границы.

Ранее граждане Украины могли посетить Российскую Федерацию по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, пишет РБК.