Метеорологи обнаружили первый внеземной белок в метеорите

Ученые из Всемирной метеорологической организации (ВМО) утверждают, что они обнаружили первый внеземной белок в метеорите, который упал на Землю 30 лет назад.

Метеорит, известный как Acfer 086, ударил по Алжиру 30 лет назад и содержит белок гемолитин. Исследователи из ВМО сообщили, что внутри гемолита находятся железо и литий, два строительных блока для жизни, которые находятся в хранилище arXiv .

«Анализ полного спектра изотопов, связанных с каждым молекулярным фрагментом подтверждает внеземное происхождение и, следовательно, существование этой молекулы в родительском теле астероида из класса метеоритов CV3», - говорят исследователи. «Молекула имеет тип железо-кислород-железной группы, которая в других земных контекстах предположительно способна поглощать фотоны и расщеплять воду на гидроксильные и водородные фрагменты».

По данным ВМО, Acfer 086 был обнаружен в 1990 году и имеет массу 173 грамма.

Астроном и химик Ченоа Тремблей, которая не принимала участие в исследовании, считает, что белки «могут существовать в космосе», но, по ее словам, исследование будет первым доказательством этого утверждения.

«Ученые почти уверены, что белки существуют в космосе», - говорит Тремблей. «Но если мы действительно сможем найти доказательства их существования и того, какими могут быть их общие структуры, я думаю, что это действительно впечатляюще и захватывающе».

Поскольку гемолитин в Acfer 086 имеет схожую структуру с белками на Земле, а его соотношение водорода и изотопа детеррия схоже с тем, которое наблюдается в облаке Оорта, считается, что он мог образоваться почти 4,6 млрд лет назад в прото-солнечном диске, пишет FoxNews.