Россия не сможет обеспечить безопасность Турции в небе над Сирией
В воскресенье сирийские власти закрыли воздушное пространство САР.
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев рассказал, что в воскресенье сирийское правительство закрыло небо из-за обострившейся ситуации в провинции Идлиб. Также он подчеркнул, что в таких условиях Российская Федерация не сможет обеспечить безопасность турецкой авиации в воздушном пространстве САР.
Ранее сообщалось, что турецкие истребители F-16 сбили два самолета военно-воздушных сил Сирии в небе над провинцией Идлиб, летчикам удалось катапультироваться, пишет ТАСС.
Написать комментарий