Россия не сможет обеспечить безопасность Турции в небе над Сирией

В воскресенье сирийские власти закрыли воздушное пространство САР.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев рассказал, что в воскресенье сирийское правительство закрыло небо из-за обострившейся ситуации в провинции Идлиб. Также он подчеркнул, что в таких условиях Российская Федерация не сможет обеспечить безопасность турецкой авиации в воздушном пространстве САР.

Ранее сообщалось, что турецкие истребители F-16 сбили два самолета военно-воздушных сил Сирии в небе над провинцией Идлиб, летчикам удалось катапультироваться, пишет ТАСС.