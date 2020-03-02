Эрдоган заявил, что у Турции "нет проблем" с Россией и Ираном

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не претендует ни на сирийские земли, ни на сирийскую нефть.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у страны "нет проблем" с Российской Федерацией и Ираном в Сирии. Также он добавил, что турецкая сторона не претендует ни на сирийские земли, ни на сирийскую нефть, подчеркнув, что Анкара "борется за национальную безопасность". Эрдоган пояснил, что Турция не может в одиночку принимать мигрантов и беженцев, поэтому открыла свои границы с Европейским Союзом, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что российский глава Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Москве 5 марта проведут переговоры, в ходе которых президенты собираются обсудить ситуацию в провинции Идлиб.