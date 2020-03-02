Президент Турции собирается прилететь в Россию

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют обсудить выполнение сочинских соглашений по Сирии.

Администрация турецкого лидера заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается в четверг, 5 марта, нанести визит в Российскую Федерацию. В сообщении также сказано, что глава Турции прилетит всего на один день.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве планируют обсудить выполнение сочинских соглашений по Сирии, пишет РИА Новости.