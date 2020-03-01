Стоимость отопления могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы

На перерасчет стоимости услуг ЖКХ могут рассчитывать жители регионов, где соответствующий платеж начисляется равномерно в течение года, а не по общедомовым счетчикам.

В Российской Федерации собираются пересмотреть тарифы на услуги ЖКХ из-за аномально теплой зимы. Уточняется, что на перерасчет стоимости отопления могут рассчитывать россияне, проживающие в регионах, где соответствующий платеж начисляется равномерно в течение всего года, а не по общим счетчикам дома. Об этом рассказало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Также в ведомстве отметили, что управляющие компании обязаны своевременно корректировать параметры теплоснабжения в зависимости от погодных условий, пишет "Известия".