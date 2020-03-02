Песков отреагировал на сообщения о планах Путина возглавить списки ЕР

Дмитрий Песков опроверг информацию о планах Владимира Путина возглавить списки "Единой России" в преддверии выборов в ГД.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: сообщения СМИ о том, что российский глава Владимир Путин может возглавить списки фракции "Единая Россия" в преддверии выборов в Государственную думу в 2021 году, не соответствуют действительности. Также он подчеркнул, что сейчас рано обсуждать данную тему, так как никаких решений по этому поводу не принималось, пишет "Интерфакс".

Ранее издание "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, рассказало, что Владимир Путин может возглавить списки "Единой России" в преддверии выборов в парламент.