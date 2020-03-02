Путин заявил, что не хочет воевать с другими странами

По словам главы государства, Россия создает ситуацию, при которой у остальных стран аналогичного желания также не возникнет.

В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер заявил о том, что Россия не планирует вступать в военные конфликты. Более того, она создает ситуацию, в соответствии с которой у остальных стран аналогичного желания также не возникнет. Как отметил глава государства, сегодня в гонке вооружений наша страна находится в позиции лидера, поскольку смогла создать системы ударного наступательного оружия, не имеющие аналогов во всем мире. В качестве примера Путин отметил гиперзвуковые ударные комплексы межконтинентальной дальности.