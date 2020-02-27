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Владимир Путин заявил, что отказался от двойника

27.02.2020 12:12
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Владимир Путин заявил, что отказался от двойника

По словам президента России, эта идея возникла в начале 2000-х – период, когда происходила борьбы с терроризмом.

Российский лидер Владимир Путин рассказал о том, что в начале 2000-х ему предлагали привлечь двойника – ради его же безопасности. Однако он решил отказаться.

«Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», - заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Так, по словам Путина, в тот период предлагалось заменять его двойником на мероприятиях в местах, которые могли быть опасными. Однако, как заверил российский лидер, он никогда не привлекал двойников.

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