Захват заложников на Филиппинах: вооруженный мужчина удерживает 30 человек

Все происходит в здании ТЦ, в котором захватчик ранее работал охранником. Практически все заложники – сотрудники молла.

В филиппинской столице Маниле мужчина удерживает в заложниках около тридцати человек. Как передает РИА Новости со ссылкой на Rappler, по информации полиции, этот человек вооружен. Все происходит в здании торгового центра, где злоумышленник ранее работал охранником. Практически все заложники являются сотрудниками молла.

Как сообщают местные СМИ, преступник открыл стрельбу. Кроме этого, он вооружен. В результате инцидента ранен один человек, он уже находится в больнице. В данный момент сотрудники полиции проводят переговоры со злоумышленником. О подробностях будет известно позднее.