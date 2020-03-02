В Китае число жертв коронавируса превысило 2,9 тыс. человек

Только за одни за сутки вирус Covid-2019 унес жизни 42 человек, все погибшие от пневмонии – из провинции Хубэй.

В Китае выросло число жертв коронавируса: всего 2912 человек. Как пишет Газета.ру, об этом информирует официальный сайт государственного комитета по здравоохранению КНР. Как сообщается, количество зараженных достигло 80 026 человек. Из которых, как уточняют власти Китая, коронавирусом в данный момент болеют 32 652 человека. За сутки вирус унес жизни 42 человек, все погибшие от пневмонии – из провинции Хубэй.

Напомним, что о вспышке пневмонии в городе Ухань власти Китая заявили 31 декабря прошлого года. Речь идет о новом типе коронавируса, получившем название Covid-2019. Вирус проник уже во многие страны, в некоторых объявлены карантинные зоны.