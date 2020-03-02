Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 МАР, 11:27 МСК
USD (ЦБ)    66,9909
EUR (ЦБ)    73,7235

02 МАР, 11:27 МСК
USD (ЦБ)    66,9909
EUR (ЦБ)    73,7235
Праздник весны

В Китае число жертв коронавируса превысило 2,9 тыс. человек

02.03.2020 09:58
Комментарии
В Китае число жертв коронавируса превысило 2,9 тыс. человек

Только за одни за сутки вирус Covid-2019 унес жизни 42 человек, все погибшие от пневмонии – из провинции Хубэй.

В Китае выросло число жертв коронавируса: всего 2912 человек. Как пишет Газета.ру, об этом информирует официальный сайт государственного комитета по здравоохранению КНР. Как сообщается, количество зараженных достигло 80 026 человек. Из которых, как уточняют власти Китая, коронавирусом в данный момент болеют 32 652 человека. За сутки вирус унес жизни 42 человек, все погибшие от пневмонии – из провинции Хубэй.

Напомним, что о вспышке пневмонии в городе Ухань власти Китая заявили 31 декабря прошлого года. Речь идет о новом типе коронавируса, получившем название Covid-2019. Вирус проник уже во многие страны, в некоторых объявлены карантинные зоны.

Комментировать (без регистрации)
Россиянам советуют не выезжать из страны из-за коронавируса
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Новые источники энергии, работа мозга и защита от коронавируса. ТОП-10 новостей науки за февраль

Новые источники энергии, работа мозга и защита от коронавируса. ТОП-10 новостей науки за февраль
Наука и технологии

Власть женщин. Почему по индексу равноправия Россию поставили между Сальвадором и Эфиопией?

Власть женщин. Почему по индексу равноправия Россию поставили между Сальвадором и Эфиопией?
Общество

Жертвы неблагодарности. Как все отдать и ничего не получить?

Жертвы неблагодарности. Как все отдать и ничего не получить?
Бизнес и психология

Место женщины. Что делают в России для достижения гендерного равенства?

Место женщины. Что делают в России для достижения гендерного равенства?
Исследования

Оплачиваемый выходной. Голосование по поправкам в Конституцию оплатят работодатели

Оплачиваемый выходной. Голосование по поправкам в Конституцию оплатят работодатели
События и факты 2

Россия и Турция на пороге конфликта. Что произошло в сирийском Идлибе

Россия и Турция на пороге конфликта. Что произошло в сирийском Идлибе
Политика 2

Узнай, страна

В Карелии на Онежском ССЗ спущен на воду гибридный катер «Виктор Воротыло» с электроприводом

В Карелии на Онежском ССЗ спущен на воду гибридный катер «Виктор Воротыло» с электроприводом

В Свердловской области открыли завод по выпуску антикоррозийных материалов для ряда нацпроектов

В Свердловской области открыли завод по выпуску антикоррозийных материалов для ряда нацпроектов

ТОП-10 достижений февраля: как в России запускали энерготранзиты, строили СЭС, корабли и вертолеты?

ТОП-10 достижений февраля: как в России запускали энерготранзиты, строили СЭС, корабли и вертолеты?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России внедряли инновационные технологии и развивали АПК?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России внедряли инновационные технологии и развивали АПК?

Новости дня

11:09 Захват заложников на Филиппинах: вооруженный мужчина удерживает 30 человек Захват заложников на Филиппинах: вооруженный мужчина удерживает 30 человек
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
08:45 Северная Корея запустила неопознанные снаряды Северная Корея запустила неопознанные снаряды
07:26 Российские банки стали выдавать меньше кредитных карт Российские банки стали выдавать меньше кредитных карт
01 МАР, 23:37 Президент РФ подписал закон о бесплатном питании для школьников младших классов Президент РФ подписал закон о бесплатном питании для школьников младших классов
01 МАР, 22:43 Стоимость отопления могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы Стоимость отопления могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы
01 МАР, 21:36 Президент подписал закон о продлении программы маткапитала Президент подписал закон о продлении программы маткапитала
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
01 МАР, 21:20 МЧС предупредило о сильном ветре в Москве МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Узнай, страна!

11:15 В Карелии на Онежском ССЗ спущен на воду гибридный катер «Виктор Воротыло» с электроприводом В Карелии на Онежском ССЗ спущен на воду гибридный катер «Виктор Воротыло» с электроприводом
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
10:49 В Свердловской области открыли завод по выпуску антикоррозийных материалов для ряда нацпроектов В Свердловской области открыли завод по выпуску антикоррозийных материалов для ряда нацпроектов
29 ФЕВ, 16:56 ТОП-10 достижений февраля: как в России запускали энерготранзиты, строили СЭС, корабли и вертолеты? ТОП-10 достижений февраля: как в России запускали энерготранзиты, строили СЭС, корабли и вертолеты?
28 ФЕВ, 14:58 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России внедряли инновационные технологии и развивали АПК? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России внедряли инновационные технологии и развивали АПК?
28 ФЕВ, 11:02 В Забайкалье в кратчайшие сроки обеспечили энергоснабжение будущего горно-обогатительного комбината В Забайкалье в кратчайшие сроки обеспечили энергоснабжение будущего горно-обогатительного комбината
28 ФЕВ, 10:44 В Тверской области изготовили уникальный барокомплекс для космической, авиационной, атомной отраслей В Тверской области изготовили уникальный барокомплекс для космической, авиационной, атомной отраслей
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
28 ФЕВ, 10:28 В Крыму запустили крупнейшее в республике производство томатов за 2,2 млрд рублей В Крыму запустили крупнейшее в республике производство томатов за 2,2 млрд рублей
28 ФЕВ, 10:04 В Татарстане впервые в России заложили речной пассажирский теплоход на газомоторном топливе В Татарстане впервые в России заложили речной пассажирский теплоход на газомоторном топливе
28 ФЕВ, 09:19 В Новгородской области запущено не имеющее аналогов в мире производство подушек из мха, хвои и льна В Новгородской области запущено не имеющее аналогов в мире производство подушек из мха, хвои и льна
28 ФЕВ, 08:46 В Пермском крае создали робота-патрульного для обеспечения порядка в опасных для человека ситуациях В Пермском крае создали робота-патрульного для обеспечения порядка в опасных для человека ситуациях



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter