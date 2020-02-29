Россиянам советуют не выезжать из страны из-за коронавируса

Анна Попова заявила, что россиянам необходимо соблюдать элементарные правила защиты от коронавируса: носить маску, держать в чистоте руки, лицо и гаджеты.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует жителям Российской Федерации отказаться от поездок за границу, а также советует российским гражданам максимально сократить время пребывания за рубежом. По ее словам, такие меры призваны защитить россиян от нового типа коронавируса COVID-2019.

Кроме того Попова добавила, что за границей, как и в России, необходимо соблюдать элементарные правила защиты от инфекции: носить маску, в течение дня промывать руки и лицо, держать гаджеты в чистоте, пишет ТАСС.