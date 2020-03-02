Российские банки стали выдавать меньше кредитных карт

Число выданных кредиток жителям РФ в январе сократилось первый раз за пять лет.

За минувший январь банки в РФ выдали 540 тысяч новых кредитных карт – этот показатель на 21,7% меньше, чем в прошлом году. Как пишет РБК, соответствующие выводы содержатся в исследовании, авторами которого стали эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс».

Аналитики сделали вывод, что число выданных кредиток в январе сократилось первый раз за пять лет. Если говорить о денежном выражении, то выдачи рухнули на 22,7% (до 22,8 миллиарда рублей).

Как считает вице-президент Moody's Ольга Ульянова, причиной сокращения выдачи кредиток связано с трендом на охлаждение сегмента потребительского кредитования из-за действий Банка России.