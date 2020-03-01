Президент РФ подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов

Бесплатное питание учащимся 1-4 классов будет предоставляться с 1 сентября 2020 года.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому школьников младших классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Отмечается, что нововведение вступает в силу через 60 дней после опубликования соответствующего документа и будет действовать до 1 сентября 2023 года.

Ранее Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 года всем учащимся 1-4 классов, независимо от доходов родителей, должно предоставляться бесплатное питание, пишет РИА Новости.