Президент подписал закон о продлении программы маткапитала

Программа маткапитала продлена до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией. Согласно подписанному документу, семьи уже за первого ребенка смогут получать выплаты в размере 466 617 рублей, но при условии, что он родился (был усыновлен) не раньше 1 января 2020 года. Кроме того при рождении (усыновлении) второго и последующих детей родители получат 616 617 рублей. Отмечается, что полученные средства семья сможет потратить на реконструкцию или строительство дома на садовом участке, пишет РИА Новости.