В России с 1 марта вступили в силу ряд нововведений

Теперь в РФ можно будет ввозить незарегистрированные лекарства, владельцы ретро-автомобилей смогут получить на них ПТС, обувь в обязательном порядке должна маркироваться, а гонорары адвокатов будут зависеть от успехов в суде.

С 1 марта 2020 года в Российской Федерации вступили в силу несколько законов. В частности, жителям страны можно будет ввозить незарегистрированные зарубежные препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества, для лечения тяжелобольных.

Кроме того продаваемая в России обувь в обязательном порядке будет маркироваться. Отмечается, что производители и импортеры должны присваивать продукту уникальный код DataMatrix, который можно отсканировать и через специальный сайт убедиться в легальности товара.

Также владельцы старых транспортных средств и ретро-автомобилей смогут получить на них ПТС, но только после проведения специальной проверки.

Помимо этого с 1 марта 2020 года изменится условие выплаты гонорара адвокатам: теперь он будет зависеть от успехов в суде. Однако нововведение распространяется лишь на гражданские дела, пишет "Газета.ру".