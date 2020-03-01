МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

01.03.2020 21:20 Комментарии

В столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ.

Согласно прогнозу синоптиков в городе до 10:00 утра понедельника, 2 марта, ожидаются сильные порывы ветра до 12 -17 м/с. В ведомстве порекомендовали пешеходам обходить щиты с наружной рекламой и неустойчивые конструкции. Столичным автомобилистам рекомендуют тщательнее выбирать места для парковки и не оставлять автотранспорт вблизи деревьев и плохо укрепленных конструкций, пишет russian.rt.