Климатолог предсказал россиянам холодное лето

Климатолог из Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев предсказал россиянам холодное лето. Синоптики оценили его прогноз.

Один из климатологов Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что россиян ожидает холодное лето, так как после теплой зимы природа будет пытаться компенсировать отсутствие морозов зимой, холодной летней погодой.

Синоптики прокомментировали прогноз Киселева. Так, эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова привела данные статистики, согласно которым теплая зима не обязательно свидетельствует о приходе холодного лета, и наоборот. А ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус назвал подобный прогноз "несостоятельными народными приметами" и заявил, что в метеорологии нет взаимосвязи между теплой зимой и холодным летом, пишет РИА Новости.