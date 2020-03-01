Тутовый шелкопряд – производитель самой изысканной и ценной ткани

Благодаря этой бабочке появился такой материал, как натуральный шелк. Членистоногое поедает листья тутового дерева (шелковицы), перерабатывает их и формирует крепкую и тонкую шелковую нить для того, чтобы создавать коконы.

Крупное насекомое, имеющее размах крыльев от 40 до 60 мм относится к семейству настоящих шелкопрядов.

Примерно 3 тысячи лет до н.э. его одомашнили китайцы.

Китайская легенда гласит, что шелк изобрела императрица Си Лин Ши, когда кокон насекомого неожиданно упал в чашку чая. Императрица попыталась извлечь его, но за ним потянулась красивая и блестящая нить.

Ближайший родственник членистоногого – дикий тутовый шелкопряд, населяющий Восточную Азию: южную зону Приморского края и северную зону Китая.

Приблизительно 4,5 тысяч лет назад китайцы придумали способ создания натуральной шелковой ткани за счет насекомого.

Тутовый шелкопряд (лат. Bombyx mori). Фото: Guray Dere.

Изначально производители особо не вмешивались в естественное течение жизни тутового шелкопряда. Но со временем они решили повысить степень производительности и стали разводить насекомое в искусственных условиях. Всякий раз они выбирали только большие и тяжелые коконы для разведения.

В итоге селекционеры вывели современных шелкопрядов, превосходящих по размерам своих предков. Однако они не способны летать и всецело зависят от человека.

Сегодня данный вид невозможно встретить в природе. Его разводят на специализированных шелководческих фермах.

Бабочки откладывают до сотни яиц. Из них появляются гусеницы, питающиеся листьями шелковицы.

Гусеницы стремительно развиваются и линяют. Спустя месяц происходит процесс окукливания, в ходе которого гусеница окружает себя коконом. А люди собирают эти капсулы, чтобы обварить их кипятком. Вследствие этого клейкое вещество, которое соединяет нити оболочки, растворяется. Специалисты связывают концы нитей и разматывают их с помощью станков.

Длина нити, формирующей кокон, равна 1 км. А для изготовления килограмма шелка требуется 3000 коконов.

Человек, который внедряется в природу, нарушает свойственный ей баланс. А это приводит к вырождению или видоизменению определенных видов.

Кстати, исследователи не так давно обнаружили метод сбора длинных нитей, не убивая существо, но для того, чтобы превратить данный процесс в коммерческую реальность необходимо генетически модифицировать шелковичных червей.