Суринамская фонарница – насекомое с головой «крокодила»

Это насекомое имеет необычный вид, который настораживает хищников и удивляет людей. Крупное крылатое создание под названием суринамская фонарница или светоноска имеет голову необычной формы, которая напоминает крокодилью.

Это яркий пример мимикрии. Безобидное животное выглядит более грозно с подобной особенностью. И таким образом оно защищает себя от врагов.

Некоторые люди ошибочно называют членистоногое жуком-аллигатором. А ведь жуки относятся к отряду жесткокрылых, а суринамская фонарница – к полужесткокрылым.

Представители семейства Фонарницы считаются крупными. Размер особи достигает 8,5-9 см, а длина выпуклой головы - 2,4 см. Эта выпуклость также напоминает некоторым голову ящерицы или земляной орех. Кроме того, фонарница имеет большой размах крыльев, составляющий 15 см.

Насекомое можно обнаружить в тропической лесистой местности Южной и Центральной Америки, а также в Мексике.

Суринамская фонарница, являющаяся родственницей цикады, обладает двумя пятнами на задних крыльях, напоминающих глаза.

Получается, что светоноска имеет два средства защиты: если голова «аллигатора» не отпугнет хищника, то «глазастые» крылья сделают свое дело.

Полужесткокрылое питается соком растений. Иногда насекомое даже потребляет ядовитую жидкость, продуцируемую деревьями. Возможно, из-за этого в его крыльях обнаруживается яд. Однако для человека светоноска полностью безопасна. Хотя в Венесуэле, Эквадоре и Колумбии существует поверье, согласно которому укус фонарницы является смертельно опасным для человека. Но если он в течение суток займется с кем-то любовью, то яд не подействует.