Минобороны прокомментировало информацию о сбитом Су-24 в САР

Ранее в Сети появилась информация о том, что сирийские боевики сбили истребитель Су-24 в небе над зоной деэскалации Идлиб.

Министерство обороны РФ заявило, что сообщения о поражении российского бомбардировщика Су-24 в сирийском Идлибе не соответствует действительности. Также в ведомстве подчеркнули, что самолеты России выполняют задачи в САР в обычном режиме.

Ранее в интернете появилась информация о том, что сирийские боевики сбили российский истребитель Су-24 в небе над зоной деэскалации Идлиб. Также в Сети появилось видео с предполагаемым сбитым бомбардировщиком, пишет "Известия".