Bloomberg рассказал о нововведениях Мишустина в работе кабмина

Михаил Мишустин стал главой правительства в январе 2020 года.

После того как Михаил Мишустин был назначен на должность премьер-министра он ввел новые требования к организации работы российского правительства. Теперь совещания кабмина начинаются в девять часов утра, а встречи с подчиненными иногда проходят по субботам и воскресеньям. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на агентство Bloomberg.

Напомним, что Михаил Мишустин занял пост главы правительства в январе текущего года. Отмечается, что он поставил перед кабмином две ключевые задачи: повышение доходов российских граждан и увеличение темпов роста экономики.