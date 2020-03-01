Президент РФ оценил влияние коронавируса на мировую экономику

Владимир Путин заявил, что на данный момент трудно делать какие-либо прогнозы, поэтому РФ должна быть готова к любым сценариям.

На совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в мировой экономике начали проявляться негативные последствия в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Он отметил, что уходящая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года.

По словам главы государства, вспышка эпидемии сильно отразилась на нефтяном рынке: котировки марки Brent снизились до $50 за баррель. Путин считает, что нынешний уровень цен является приемлемым. Также он добавил, что сейчас трудно делать какие-либо прогнозы, поэтому Россия должна быть готова к любым сценариям, пишет РИА Новости.