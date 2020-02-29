Люксембург отменит плату за проезд в общественном транспорте

Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом.

Власти Люксембурга из-за проблем с пробками приняли решение с 1 марта 2020 года отменить плату за проезд в общественном транспорте, за исключением билетов первого класса на поезда. Таким образом, граждане королевства и туристы смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте. Об этом сообщает издание "Российская газета", ссылаясь на сайт mobiliteit.lu.

Отмечается, что Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным проездом. Этот день королевство отметит концертами на четырех вокзалах страны, а также другими культурными мероприятиями.