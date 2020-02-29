"Спартак" на выезде победил "Динамо" в столичном дерби

Матч завершился со счетом 0:2 в пользу ФК "Спартак".

Московский ФК "Спартак" на выезде победил футбольный клуб "Динамо Москва" в матче двадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Уточняется, что встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу "красно-белых". Первый гол в матче забил хавбек Зелимхан Бакаев, а второй - полузащитник Роман Зобнин.

Отмечается, что теперь московский ФК "Спартак" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, пишет "Лента.ру".