В ГД прокомментировали заявление Эрдогана по Сирии

Дмитрий Новиков заявил, что РФ не может оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями, так как у Анкары нет никаких прав распоряжаться судьбой Дамаска.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что российские военнослужащие находятся на территории Сирии по официальной просьбе законного сирийского правительства. Также он подчеркнул, что Россия не может оставить Турцию "один на один" с властями Сирии, так как у Анкары нет никаких прав распоряжаться судьбой Дамаска.

"И это фактически заявка на то, чтобы самопроизвольно диктовать свою волю соседним государствам", - заявил депутат.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина оставить Анкару "один на один" с сирийским правительством, пишет РИА Новости.