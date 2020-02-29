США и движение "Талибан" заключили мирное соглашение

Вашингтон обязался вывести американские войска из афганской территории, а движение "Талибан" должно перестать использовать Афганистан для нападения на США и другие страны.

Соединенные Штаты Америки и террористическое движение "Талибан" (запрещено на территории России) на церемонии в катарской Дохе заключили мирное соглашение, которое предполагает вывод американских военнослужащих из афганской территории. Кроме того "Талибан" обязался отказаться от использования Афганистана для нападения на США и другие страны.

Отмечается, что соответствующий документ подписали американский спецпредставитель по Афганистану, глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и глава катарского политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар, пишет РИА Новости.