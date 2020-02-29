Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Глава Турции попросил президента России не препятствовать действиям турецких военных в сирийском Идлибе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с законодателями в Стамбуле рассказал, что попросил российского президента Владимира Путина не вмешиваться в действия военнослужащих Турции в сирийском Идлибе. По словам Эрдогана, Анкара сделает все, что нужно для разрешения конфликта с Дамаском. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на турецкую газету Haberturk.