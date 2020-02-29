Назван конкурент истребителя F-35 из США

Илон Маск считает, что США следует задуматься над созданием альтернативы F-35.

На своей странице в Twitter основатель американской аэрокосмической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск написал, что конкурентом самолета F-35 из США может стать дистанционный беспилотный истребитель, маневры которого дополняются автономией. Также он отметил, что у американского воздушного судна нет никаких шансов против подобного управляемого беспилотного летательного аппарата, поэтому Соединенным Штатам Америки следует задуматься над созданием альтернативы F-35, пишет РИА Новости.